【旅遊經 編輯部報導】

微解封新生活已經正式展開，不妨趁機來場夏日花之巡禮。其中臺北玫瑰園的玫瑰就有超過700種5000株來自世界各地的玫瑰，一年四季都能賞花，絲毫不受烈日的影響，仍有不少花朵仍含苞待放，包括：耐旱蔓性玫瑰為紅色花形的「琳達坎貝爾」，以及與中國古老月季有非常密切血緣的「努賽特」；名稱聽起來就好夢幻的「櫻桃派」、亮澄澄的「黃鐘花」以及少見的複色玫瑰「奧菲歐」。另外，您可能不知道玫瑰竟然也會結「果」，皺葉玫瑰目前也低調地結出果實，這些都是夏季獨有的亮點花種。

紅色蔓性玫瑰_琳達坎貝爾(圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供)

中國古老月季有非常密切血綠的老品種「努賽特」蔓性玫瑰 (圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供)

目前玫瑰園中，顯目火紅色的「琳達坎貝爾」，在炎熱的天氣下，植株依然生長茂密，一莖多花盛開畫面有如新娘捧花，為庭園美化的推薦品種。它的葉子和莖上有柔軟的細毛和特殊的紋路，但切勿用手去觸摸；具濃香的「努賽特」在1814年發表，是非常古老的玫瑰品種，白色花朵小巧精緻，開出的花朵就像一串串風鈴，綻放的盛況幾乎都要看不到枝葉了，由於花量驚人之特性，適合花壇、拱門、花牆造景使用；這裡還有清新怡人的玫瑰品種「櫻桃派」，也被稱為「摩洛哥公爵」，它的花朵極具辨識性，花瓣邊緣由粉至紅具有漸層感，會隨著季節呈現不同顏色變化，每株花色都不見得相似，它在2004年獲得世界玫瑰花展金牌獎項，之後也成為世界知名玫瑰品種。

奧菲歐屬於複色的中輪杯型花朵，具大馬士革系的強香，同時有果香及辛香 (圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供)

「育種家花園」區正盛開著「奧菲歐」，2019年10月在臺灣發表上市，屬於新引進的品種。其花瓣呈現紫紅色表面及和白色背面二種顏色差異，屬於複色的中輪杯型花朵。具大馬士革系的強香，同時融合果香和辛香。世界知名育種家木村卓功表示，「在希臘神話中的奧菲歐用豎琴來表現自我，玫瑰就是我的豎琴」。奧菲歐獨特外型及香氣，營造出與眾不同的特色，除了耐暑，也抗黑點病及白粉病，在日本是極具高人氣的玫瑰品種。

天人菊 (圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供)

除了玫瑰外，「五彩玫瑰園」也栽植許多季節性草花，如：澎湖縣縣花「天人菊」也現蹤其中，因植生密度高，遠遠的望去有如一片紅花黃邊的草毯。各類草花用豐富艷麗的色彩渲染園區每一塊角落，讓整座公園充滿仲夏特有的活力。

黃鐘花為黃花木本植物(圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供)

花海區內「黃鐘花」的串串金黃色花朵隨風搖曳，開時滿樹都是金黃色的漏斗狀的鐘型花朵，讓您感受到數大便是美的震撼，與阿勃勒同屬開黃花的木本植物，開花多而且花期長，在中南部幾乎全年開花，也是公園內常見樹種，但不要誤會它是黃色風鈴木或是軟枝黃蟬，黃鐘花也正揮動雙手迎接盛夏的光臨。

而值得一提的是，很多人一定不知道玫瑰也會結果，花海區角落可是藏有少見的「玫瑰果」，這是皺葉玫瑰(Rosa Rugosa)凋謝後，由花托發育而成的肉質漿果，單瓣花瓣的品種結果率高，花瓣具濃香。玫瑰果在日本美容界有美膚女王之稱，它含豐富的維他命C及其他以維他命E為首的成分，除了改善膚質及抗皺，更能促進燒傷和疤痕的癒合速度，是天然的傷口癒合劑，也是保健產品及營養食品重要的原料。

台北市公園處圓山公園管理所蘇新富主任表示，新生公園全年花意盎然，在疫情期間公園處員工及志工隊持續在烈陽下悉心呵護園區的花朵，民眾在微解封之際，也能欣賞到盛夏最美的花海美景。相關訊息可至臺北玫瑰園專屬網站或臺北玫瑰園FB粉絲專頁查詢。

圖片：臺北市政府工務局公園路燈工程管理處提供