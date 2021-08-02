有些人擇偶首重經濟條件，有些人則是看重愛情，對物質的要求非常低。星座運勢網站「同道星座查詢」分析，天秤座、射手座、巨蟹座、金牛座的女人談戀愛最重視的是精神上的契合，兩人能夠相愛、相知、相惜是最可貴的，相較之下金錢、物質就顯得沒那麼重要。

▍1.天秤座

天秤女談戀愛最重視的是兩人的契合度，她們希望能找到一個和自己共鳴的靈魂，另一半的興趣、價值觀、感情觀都要與她相似，相較之下，金錢和物質在她心目中就顯得沒那麼重要。天秤女在愛情中很重視平等，對方有所付出，她也不會虧待，平衡的關係能讓她感到非常安心。

▍2.射手座

射手女畢生追求自由和快樂，對她們來說，找到理想又深愛的對象，與對方快樂的度過一生，才是愛情最美好的樣子。射手女工作能力強，賺錢對她來說不是難事，找到夢想中的愛情才是最珍貴的，她們不會因為金錢或物質愛上一個人，通常感覺對了就陷下去了。

▍3.巨蟹座

巨蟹女本身物慾就很低，不太會為了物質生活花大錢，對她們來說，另一半最重要的是體貼，而不是花多少錢在她們身上。巨蟹女只要愛上一個人，就會無怨無悔的付出，對方如果能因為她們的用心感動，一切就值得了。

▍4.金牛座

金牛女雖然很愛錢，不過她們自己就很會賺錢，對她們來說另一半最重要的是要夠優秀，擁有讓她有崇拜、驕傲的優點，是否是有錢人對她們來說並不重要。金牛女很專情，認定一個人就不會輕易放棄，只求兩個人能夠攜手度過平淡幸福的一生。