台灣人壽與政大商學院發布「2021台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，台灣民眾「退休信心指數」連2年不及格，落在59分邊緣；傳統上「退休即享福」的觀念不再，有超過5成的未退休族認為，即使退休高達72.1％認為應繼續理財、57.5％願意再就業，因為擔憂未來老了退休後，恐享退變苦退，成為貧老世代。

台灣人壽指出，今（2021）年調查發現，「退休信心指數」落在59分，仍是低於及格線，「退休充裕指數」69分較去年略長1分，「退休生活滿意指數」81分則持平；再從細項指數發現，「退休信心指數」中的「退休金制度信心指數」58分與「長照資源信心指數」56分，是唯一不及格的二項指標。

對於臺灣民眾退休信心指數已連續2年低於及格分，調查計畫成員政大商學院金融系楊曉文教授表示，民眾仍呈現信心缺乏，認為第一層政府退休金制度或是長照資源不能讓大家安然備好，從容應付自己的高齡與退休。

台灣人壽資深副總經理葉栢宏表示，根據美國國家退休安全研究所的調查指出，64％未退休族群（包含1980年代至1990年代出生的千禧世代，和在1960年代至1970年代末出生的X世代），在新冠肺炎大流行後，更關心他們的退休保障，當全球都掀起未退休族的退休關心潮，台灣也不應該置身事外。