高雄2日新增1例本土確診個案，該名染疫者與近日發生的「特殊交友圈」旅館群聚開趴案有關，同時是案15770的密切接觸者，被匡列隔離後發病確診，目前整案在高雄已導致5人染疫，共匡列3圈共403位相關接觸者，除了已公布的5位確診個案，其餘398人PCR採檢皆呈陰性反應。

根據高市府衛生局疫調顯示，高雄新增的確診個案是30多歲男性，他於7月26日與先前公布確診的染疫男子有過接觸史，7月31日出現發燒、全身倦怠、痠痛、咳嗽、寒顫等症狀，並在同日被匡列為接觸者前往醫院採檢，8月1日醫院通知PCR檢驗結果陽性確診，CT值16.7，目前在負壓隔離病房治療當中。

高市府衛生局說明，新增的確診個案在7月26日下午4時到晚間9時30分，有到先前公布的30歲染疫男子住家長時間聚會，在雙方密切接觸下，新增確診的個案在31日出現症狀，整起事件從指標個案到最新確診的個案，共匡列3圈相關接觸者403人，除了已經公布染疫的5例個案，其餘PCR採檢均為陰性，因此研判社區擴散風險在可控範圍內。

高雄市長陳其邁表示，雖然該案的社區擴散風險不高，但父親節就要到來，南北移動還是有一定風險，所以他建議，南北移動的民眾不管是回家或訪客盡量能免則免，但假如真的有必要，則務必戴上口罩，回到獨立房間後再脫下口罩，才能確保家庭不被感染。

衛生局2日在防疫記者會上公布該名確診個案的相關足跡，他曾在26日到過全家便利商店高雄鼎華店，接著到三民區上泰藥局，隔日也曾分別前往7-ELEVEN樹科門市及甲圍門市購物，30日到過全聯岡山大仁北門市，31日赴丁丁藥局右昌店。