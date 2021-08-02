東京奧運昨(1日)羽球選手戴資穎對戰中國大陸選手陳雨菲，兩人實力不分上下，最後戴資穎拿下本屆奧運銀牌，許多台灣民眾都在電視機前觀看比賽，為戴資穎加油打氣。藝人豆花妹、黃鐙輝也都在臉書發文表示，相當心疼戴資穎為了這場比賽，全力以赴的精神。

豆花妹(蔡黃汝)昨(1日)在家裡觀看戴資穎的金牌之戰:「謝謝戴資穎!看了1場血脈噴張熱血的比賽，努力接球，跌趴而摩擦破皮，當下都衝破螢幕幫你呼呼。」讓她相當心疼，為了比賽賣力地打球，讓雙腳都受傷了，非常敬佩運動員不認輸的精神。

豆花妹相當心疼，戴資穎的雙腳都是擦傷。(圖/豆花妹IG)

黃鐙輝也在臉書上發文分享，賽後的觀看心得: 「剛剛我看到特寫鏡頭，戴資穎的腳都是傷痕，謝謝您奮戰到最後一球，從落後追成平手，無畏逆風一直追著對手。」世界球后戴資穎永不放棄地精神，感動了許多台灣人民，賣力地想要打贏這場球賽。

戴資穎昨(1日)在社群IG分享，膝蓋有一些擦傷。(圖/戴資穎 IG)

戴資穎昨(1日)在社群上分享，比賽過後的心得: 「謝謝所有支持我的你們!結果總是很殘酷，但也只能接受，我盡力了! 或許我不會再有一次參加奧運的機會，但這個目標我也算達成了，只是不這麼完美。再次感謝大家的支持與鼓勵，謝謝你們一起陪我走到現在。』網紅蔡阿嘎在貼文底下留言: 「什麼很棒？妳超級棒！」