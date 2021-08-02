王齊麟和李洋的「麟洋配」為台灣摘下一面金牌，奪得男子羽球雙打金牌，其中，王齊麟為台北市人，就讀北市民權國小，校方指出，因他的父母都熱愛羽球，從小就跟著爸媽在羽球場邊玩耍，在耳濡目染下，也愛上了羽球。

據了解，王齊麟在國小2年級的暑假，就立志往羽球運動發展，決定轉學到北市民權國小，開始接受教練陳嬥筌的正規羽球訓練，教練指出，齊麟小時候是個守規矩的孩子，爸爸對他的要求很高，會隨時關心詢問孩子每天的訓練狀況，所以他也沒有太多可以鬆懈的機會。

陳嬥筌說，但因王齊麟的個性屬於樂天派，每天都很快樂的享受打羽球帶給他的樂趣；在球隊上和隊友之間也相處得很融洽，是個既樂觀又正向的孩子，而國小是羽球基礎訓練很重要的階段，經過3年扎實的訓練與觀察齊麟在單、雙打成績上的表現，最後決定讓齊麟在全國賽中，以雙打為奪牌目標，後來也確實如願達標：在全國青少年錦標賽中，獲得國小男雙金牌，那也是他人生中的第一面全國冠軍獎牌。

校方指出，王齊麟擁有很好的家庭教育，父母教導他懂得飲水思源，在國小畢業後，只要奪得好成績，一定會傳訊息分享，謝謝教練當初的指導；陳嬥筌指出，每次在比賽場地相遇，齊麟總是會很熱情地上前問候，甚至曾在母親節時特意買蛋糕到球場製造一個驚喜，在教練的心中，他一直是個懂得感恩且內心溫暖的孩子。

陳嬥筌觀察到王齊麟的個性比以前成熟許多，在羽球場上也展現出更加沉穩的一面，他已不再是當年那個年輕毛躁的小子，而是個穩健面對賽事奮戰不懈的國手，相信他接下來的比賽，一定還能再次締造佳績，為台灣奪牌。