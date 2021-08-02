宜蘭縣從明起開放餐廳內用，縣府今說明防疫規定。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

中央流行疫情指揮中心在上月23日宣布7月27日至8月9日，全台降至2級警戒，餐廳可開放內用，但當時宜蘭縣政府考量宜蘭縣距離雙北近，決定延後1周開放，今天（2日）縣長林姿妙宣布，明起開放餐廳內用，並有條件開放水域遊憩活動。

宜蘭縣目前累積98人確診，已連續10天零確診，居家隔離降到9人，林姿妙表示，感謝縣內餐飲業、烹飪業、糕餅業、夜市、民宿業、觀光業及旅館業者共同努力，縣府在7月26、28日邀集相關業者團體、各夜市自治會的代表召開說明會，針對開放餐飲內用的重點，包括使用梅花座或隔板、餐桌間相隔1.5公尺以上距離、以提供套餐或以專人分菜方式為主等規定，進行詳細說明和意見交流。

宜蘭縣各社區照顧關懷據點與長青食堂從5月17日起就暫停供餐，自明天起恢復取餐或送餐服務。社會處長林蒼蔡表示，全縣共有148個社區照顧關懷據點與長青食堂，服務7104位長者，可取餐或送餐，但禁止室內供餐。

工旅處長李東儒表示，8月3日至8月9日在落實防疫措施的前提下，有條件開放水域遊憩活動，外澳水域、龜山島水域、豆腐岬灣內、內埤海灘南端到和平溪口、龍潭湖、梅花湖、冬山河、安農溪，非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後佩戴口罩下可從事衝浪、水肺潛水。

可全程佩戴口罩情況，開放操作騎乘器具的獨木舟、立式划槳；帶客從事水域遊憩活動人次降載50％，獨木舟、立式划槳限單人單艘，1教練帶領5人。不開放有游泳、浮潛、泛舟，風景內露營、烤肉不開放，頭城濱海森林公園、湯圍溝公園、礁溪溫泉公園及清水地熱公園暫停開放。

衛生局長徐迺維表示，目前宜蘭縣疫苗涵蓋率達33.6％，超過全國平均數，會全力爭取更多疫苗，讓縣民獲得保護。林姿妙說，疫苗是「來多少就打多少！」希望中央能給更多疫苗。