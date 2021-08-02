桃園選手魏均珩、李智凱分別在東京奧運拿下射箭男團和個人鞍馬銀牌，桃園市長鄭文燦2日宣布，除了原有奧運選手獎勵金銀牌75萬，另外世外桃源基金會也會加發75萬，因此2人除中央國光獎金外，都可另外領到150萬元獎勵金，他也預告桃園還有「黃金右臂」鄭兆村等選手，期許他們為桃園爭光。

鄭文燦說，桃園有菁英選手培訓計畫，其中奧運選手獎勵金金牌有100萬、銀牌75萬、銅牌50萬，宣布將以世外桃源基金會，再加碼另外75萬獎勵金，因此魏均珩和李智凱將能另外獲得桃園版150萬獎勵金。