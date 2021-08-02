才在東京奧運高球場上為台灣摘下首面高球奧運獎牌的潘政琮，奪銅後最新世界排名一口氣上升73個名次，從208名來到第135名。
潘政琮在昨天東奧高球男子組最終輪，先是飆出63桿好成績，追上領先群，打完72洞與其他6名球員並列第3，7人進行加賽爭銅，最後在加賽第4洞才驚險勝出，奪下銅牌，成為台灣第1人。
在潘政琮奪下銅牌後，最新的男子高球世界排名也出爐，潘政琮從208名一口氣上升至135名，而他生涯最佳名次則是第47名。
目前暫居世界第一的仍是西班牙高球好手拉姆（Jon Rahm），原本他也將代表西班牙出征本屆東奧，但在2個月內第2度篩檢COVID-19呈現陽性，無緣五環賽場。
而剛奪下奧運金牌的美國好手薛佛爾（Xander Schauffele）男子世界排名則是上升1個名次，擠下同胞好手湯瑪斯（Justin Thomas）來到世界排名第4。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。