才在東京奧運高球場上為台灣摘下首面高球奧運獎牌的潘政琮，奪銅後最新世界排名一口氣上升73個名次，從208名來到第135名。

潘政琮在昨天東奧高球男子組最終輪，先是飆出63桿好成績，追上領先群，打完72洞與其他6名球員並列第3，7人進行加賽爭銅，最後在加賽第4洞才驚險勝出，奪下銅牌，成為台灣第1人。

在潘政琮奪下銅牌後，最新的男子高球世界排名也出爐，潘政琮從208名一口氣上升至135名，而他生涯最佳名次則是第47名。

目前暫居世界第一的仍是西班牙高球好手拉姆（Jon Rahm），原本他也將代表西班牙出征本屆東奧，但在2個月內第2度篩檢COVID-19呈現陽性，無緣五環賽場。

而剛奪下奧運金牌的美國好手薛佛爾（Xander Schauffele）男子世界排名則是上升1個名次，擠下同胞好手湯瑪斯（Justin Thomas）來到世界排名第4。