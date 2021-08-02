基隆市今天新增一例本土確診個案，曾與台北指標個案15774一同前往台北市城市商旅聚會，衛生局PCR採檢確診，目前收治醫院治療，另匡列密切接觸者11人。

中央流行疫情指揮中心公布，今天新增12例本土病例，其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，個案分布以桃園市5例為最多，其次為新北市3例、台北市2例、基隆市及高雄市各1例。

基隆市政府下午舉行防疫記者會，市長林右昌表示，確診個案15809於7月25日與台北市指標個案15774及友人，共4人，於台北市城市商旅聚會。7月31日台北市健管中心電話告知，案15774於7月30日確診，將匡列案15809為接觸者，基隆市衛生局立即協助追蹤安排，PCR採檢陽性，收治基隆長庚醫院。

林右昌說，案15809在台北市內湖某銀行擔任電話銷售，但僅在職一周，從7月19日至7月23日後離職，7月26日至7月29日均住在新北市友人家。

林右昌進一步指出，案15809於7月29日上午自行騎乘機車返回基隆，未搭乘公共交通工具，7月30日後皆在家中，他說，該名個案的足跡單純，目前已匡列密切接觸者11人，其中2名同住親人，另外9名皆在雙北，職場則由台北市政府處理。