由苗栗縣政府全力推薦的苗青好物，將在三義西湖度假村維多利亞館入園門口設櫃展售。（謝明俊攝）

苗栗縣政府去年遴選出20組苗青好物，即日起在三義西湖度假村入園門口旁展售。（謝明俊攝）

苗栗縣政府去年遴選出20組苗青好物，包括知名西湖鄉阿通伯柚子，即日起在三義西湖度假村入園門口旁展售。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌參觀苗青好物產品。（謝明俊攝）

苗栗縣政府去年遴選出20組苗青好物，即日起在三義西湖度假村入園門口旁展售。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為鼓勵青年返鄉創業自製優良商品，繼2019年舉辦首屆的苗青好物獲得好評後，去年續辦優良苗青好物遴選活動，經由網路及專業評審嚴選出20組青年好物，即日起與三義西湖度假村合作，由度假村提供在入園口旁設立專櫃展售苗青好物，讓遊客有機會接觸購買苗青好物。

苗栗縣府在2019年舉辦第1屆「青實力．青年好物遴選活動」，選出24項青年好物，深受消費者青睞，為持續協助青年創業，去年繼續舉辦的第2屆遴選活動，分為青農組、青創組，經由網路票選及專業評審嚴選出20項青年好物。

這20項苗栗青年好物，包括青創組：圓夢烘焙坊、銀鑿工藝社、億達草本、莎菈莉姆手作烘焙坊、氺の尼泥研製所、徐圈圈插畫、二張商行、筱花房、桿麥烘焙坊、小森食光.夏。青農組：西湖水通伯柚子農莊、永順豐事業（蜂蜜產品）、茅鄉炭坊、清月農場、馬郭芋頭園、金椿茶油工坊、昱妏手作、樂仙米農、心中有薯、嵐田茶屋。

其中獲得青創組金獎的圓夢烘焙坊，曾奪下台灣最具代表性的烘焙獎項「Gateaux盃蛋糕技藝競賽」冠軍，青農組金獎的西湖水通伯柚子農莊，為讓老欉文旦充分發揮加值，躋身精品文旦行列，並參加國家產銷履歷認證，提升了家鄉50年老欉文旦品牌新價值。

2日上午，苗栗縣長徐耀昌特地前往西湖渡假村，參加青年好物商品展示開幕儀式。徐耀昌表示，縣府一直重視青創場域，並擴大行銷青年商品，藉由政府資源協助在地青年新創發展，鼓勵青年勇敢追夢，邁向未來，更期許發揮新創產業群聚效應，推廣「菁」品牌，讓苗栗「菁」品走向國際。