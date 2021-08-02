新北市今宣布明起開放餐廳內用，並公布3項餐飲內用管理措施。（新北市提供）

新北市今宣布明起開放餐廳內用，包含餐廳、超市、美食街、市場、夜市，並公布3項餐飲內用管理相關措施，從業人員須每日量體溫、戴口罩、勤洗手，顧客用餐須管理實聯制、保持用餐距離及定期進行環境消毒，違者處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

新北市經發局局長何怡明說，餐廳須設置隔板並採梅花座，個人以套餐為主，合菜由專人分菜，歌唱娛樂設備等不提供使用，最重要的規定是，消費者離座須全程戴口罩，店家須明顯標示提醒。

百貨賣場美食街部分，須設隔板並採梅花座，座位區應設消毒設備或洗手專區，服務人員須配戴口罩及面罩的雙罩措施。

至於市場跟夜市，同樣須設置隔板或採梅花座，個人套餐、不共食，不得自助取餐，攤台區禁止飲食，出入口明顯告示禁止試吃及邊走邊吃。

新北市並鼓勵餐飲業者，持續推出外帶優待、鼓勵外帶，並使用非現金支付方式，自助餐廳由專人夾菜，並常備居家快篩。

新北市長侯友宜說，有些是中央規定，有些是新北市要落實嚴格管理，像唱歌娛樂設備不准提供使用，消費者離開座位就要戴上口罩，餐廳一定要負起責任

，他並提醒市場、夜市，要求不可以自助取餐，攤台區禁止飲食，另禁止試吃及邊走邊吃。