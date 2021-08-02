【旅遊經 編輯部報導】

全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，每年10月所舉行台中爵士音樂節，去年因疫情因延到12月並改為線上舉行，今年「2021台中爵士音樂節」如何辦理，受到樂迷們的關注！目前相關單位決議，一改去(2020)年台中爵士音樂節模式，辧法模式朝向調整，改採多點、分散等方式辦理，初步規劃於10月中、下旬舉辦，也將事先徵詢市民廣場和草悟道周邊合適的餐廳或飯店，舉辦「小型、多場次」爵士音樂表演，並提供演出人員新冠肺炎快篩補助，打造讓樂迷安心參與的藝術饗宴。

樂手吹奏樂器時需脫下口罩，也將落實防疫規範，守護自身與樂迷的安全_圖為2019臺中爵士音樂節(圖片：台中市政府提供)

台中爵士音樂節自2003年起，迄今已舉辦17屆，藉由國際級的爵士樂團演出、美食饗宴，帶動台中整體城巿觀光，並成為台中最具代表性的藝文活動，往年爵士音樂節多選在氣候涼爽、無雨初秋時節，舉辦約9至10天的音樂盛會，平均每日吸引超過10萬樂迷齊聚；雖國內疫情警戒目前已降至二級，市府防疫不鬆懈，改為舉辦「小型、多場次」表演，盼能在符合防疫規範和人數控管的防疫前提下，讓爵士音樂仍能與樂迷相約台中。

臺中爵士音樂節往往吸引百萬樂迷齊聚，民眾難以保持安全社交距離，恐引發相關疫情 (圖片：台中市政府提供)

台中市文化局表示，市府考量各國如荷蘭、智利等在解封後相繼恢復辦理各項大型娛樂、藝文活動，均導致確診人數快速攀升，考量過往台中爵士音樂節辦理經驗，往往會吸引超過萬樂迷齊聚，難以保持安全社交距離，文化局經過多次邀集專家與相關單位會商決議將改採調整模式來辦理，也將邀請國內優質爵士樂團演出，希望在國內疫情警戒二級逐漸解封下，可藉此逐步振興爵士藝文產業，更延續台中爵士音樂節累積十數年的音樂品牌。

文化局指出，「2021台中爵士音樂節」預計採邀演跟徵選樂團兩種方式，鼓勵優秀爵士樂手一展長才，讓表演藝術團隊在疫情間仍有演出機會，達到實質振興藝文的目標。另外，文化局考量爵士樂手在唱歌或吹奏樂器時需脫下口罩，因此為降低樂團演出成本，也讓民眾可安心觀賞音樂表演，文化局將提供演出人員新冠肺炎快篩補助，確保演出人員與民眾的安全。

此外，「2021台中爵士音樂節」各項計畫將依照中央流行疫情指揮中心的防疫規範進行滾動式的調整，文化局將以嚴謹的防疫態度及作為，提供市民優質、安全的藝文盛會。