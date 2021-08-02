根據勞動基金運用局今(2日)公布的資料顯示，新制勞工退休基金的前10大持股包括台積電、台達電、聯發科、聯電、國泰金、鴻海、富邦金、中華電、中鋼、南亞，其中，持股比重最高的是台積電，占27%，其餘持股比在1.65%至3.51%之間。

勞動基金截至今年6月底整體累積規模為4兆8855億元，其中，新制勞退基金規模達2兆9363億元，上半年獲利1869.1億元，收益率為6.63%。

根據勞金局所公布的資料顯示，新制勞退基金持股第一名的即為護國神山為台積電，占全部基金的27%，其次依序為：台達電3.51%、聯發科3.01%、聯電2.99%、國泰金2.83%、鴻海2.82%、富邦金2.78%、中華電2.7%、中鋼1.71%，以及南亞電1.65%。

值得注意的是，5、6月間交易火熱的航海王並不在前10大持股名單中，無論是自營或是委外投資的前10大持股中，都看不到航海王的蹤影。