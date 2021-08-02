中印第12輪軍長級邊界會談於上周六舉行，會談持續9小時後結束，雙方重申不在實際控制線兩邊集集結部隊，或進行任何可能導致緊張局勢升級的舉動。印方安全官員表示，雙方的談判可望在溫泉(Hot Springs)地區與果格拉(Gogra) 地區取得明顯進展，有利於未來邊界上進一步談判。

印度網媒《The Print》報導，在拉達克(Ladakh)東部實控線中方一側的莫爾多邊境點（Moldo）舉行的第12輪軍長級會談進行了9小時後結束，這是歷次會談中時間最短的一次，顯示雙方很快獲致成果。參加會談的印軍代表團由駐列城（Leh）的第14軍團司令梅農中將(Lt Gen PGK Menon)率領。

一位了解談判進展的印度安全機構人士表示，預計溫泉地區和高格拉地區的進展已伸手可及，這兩個地區的和德普桑地區（Depsang）對中印兩國的整體關係至關重要。

報導指，雙方重申不在實際控制線沿線集結更多部隊或沉溺於任何可能使緊張局勢升級的活動的協議。另有消息來源說，中印對峙軍隊可能會進行「逐步脫離」的情況。預計中印雙方將於周一或周二發表一份正式的聯合聲明。

消息人士指出，上次中方拒絕妥協的態度已發生變化，這次中國更願意接受印度的觀點。

報導說，位於北錫金縣孔拉山口（Kongra La）的印度軍隊和位於西藏自治區崗巴鎮（Kampa Dzong）的解放軍之間建立了一條熱線，以促進邊境地區的信任和友好關係。

去年6月中印邊境部隊發生衝突之後，雙方曾達成撤離協議，中國也確實從戈格拉和溫泉地區撤出了部分軍隊，但是仍有部隊還留在當地。衛星圖像顯示，雖然中國去年5月在實控線上搭建帳篷，已經改建為半永久性結構，雙方的部隊都在視線可及的距離內。