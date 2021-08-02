智慧健康照護正夯！中華電(2412)今(2)日宣布攜手是方，共同推出「是方i健康」APP，整合運動、飲食、健康等數據，透過大數據智慧分析進行健康風險評估，打造專屬的行動健康管理師。

中華電行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電持續廣結產業聯盟，此次攜手是方電訊打造「是方i健康」APP，延伸行動生活圈版圖，布局行動智慧健康市場，提供客戶最即時的智慧健康照護，全面滿足客戶需求。

是方電訊董事長吳彥宏則表示，是方積極與國際知名企業結盟合作投入個人健康管理APP研發工程，開發出「是方i健康」APP風格獨特的個人化健康儀表板，居家健身風潮也推升產品下載量，上半年已強勢翻漲3倍，此次與中華電合作，雙方多樣化的服務更能緊抓消費者需求，達成雙贏目標。

「是方i健康」APP亦支援Apple HealthKit及GoogleFit等健康紀錄整合系統，操作介面簡易順手，藉由生理量測與穿戴裝置監控血壓、心率、體重、運動紀錄等個人健康數據，全方位守護用戶健康；此外，還有最受用戶青睞的社群活動功能，可支援多人連線，與三五好友線上組隊競賽，增添臨場互動感，運動效果事半功倍。