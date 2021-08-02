雖然投資人擔心快速傳播的Delta新冠變種病毒恐危及經濟復甦，但航運股和其他周期型個股新發布的樂觀業績為市場帶來提振，周一日股大漲2%作收。

周一收盤，日經225指數飆升1.82%，報27,781.02點，收復上周五創下1月初以來新低所跌掉的失土。

東證一部指數大漲2.05%%，收在1,940.05點，創下7月14日以來新高。

商船三井（Mitsui OSK）業績報喜，帶動船運股指數勁揚9.2%，並創下13年新高。該類股指數在過去兩個交易日累計上漲18.2%。

終場商船三井飆升10.6%，其同業川崎汽船（Kawasaki Kisen）收漲9.14%，日本郵船（Nippon Yusen）漲8.5%。

在發布強勁的季報後，汽車零組件製造商電裝（Denso）上漲5%，連漲第二個交易日。

科技公司NEC上季意外轉盈，激勵股價收漲4.0%。

工廠自動化和機械零件貿易商三住集團（Misumi Group）上季獲利強勁，股價激漲8.8%，並創下歷史新高。

Okasan Securities分析師表示，目前已有約40%的東證指數成分股公布業績，其營業利益較上年同期成長約240%。且其中有211家成份股的業績優於市場預期，只有76家不及預期。

在下跌個股中，化妝品公司高絲（Kose）上季業績不如預期，股價重挫12.1%，表現尤為疲弱。

西日本旅客鐵道業績令人失望，股價下跌3.9%，突顯出這場大流行病對該產業造成的打擊。東日本旅客鐵道和東海旅客鐵道在發布業績後，股價分別下跌1.7%和1.3%。

Delta變種病毒肆虐導致日本的新冠病毒感染病例以空前速度激增，似乎進一步推遲旅行需求的復甦。Monex Securities首席策略師Takashi Hiroki表示，短期內隨著政府擴大緊急事態範圍，以及東京的確診數創下歷史新高，這場大流行病仍將給市場帶來壓力。