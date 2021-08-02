全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY（5227）首次對外發布國際客戶產品驗證進度；公司指出，東北亞電動車客戶在多年合作開發後終於傳出好消息，8月正式進入第三期驗證，預計約一年可以完成三期驗證，若此客戶一旦進入第四期正式量產，產品生命週期預估可達15年以上。同時，公司在儲能方面的驗證亦有斬獲。

立凱-KY在今年4月的股東會中，有股東反映希望增加產品開發進程的透明度，立凱董事長張聖時回應，將研究在不影響商業機密與客戶符合保密合約的前提下，適時對外說明與國際客戶產品開發驗證進度狀況。今（2）日於官方網站公布上述營運成果。

截至7月底，立凱-KY手上共有19家客戶正在認證鋰電池正極材料，當中電動車應用有6家客戶、儲能應用有9家客戶，同時應用在電動車及儲能的客戶有2家，同時應用在電動車及軍用、儲能及E-BUS的客戶1家，合計19家。

立凱-KY指出，電動車客戶驗證產品期間長達3-5年，日前東北亞汽車客戶正式將產品評估進度提升至第三期，這代表連續生產樣品大於1,000kg以上，預計約一年可以完成三期驗證，如果順利驗證成功，將可取得供應商資格，並開始著手第四期正式量產的安排。

目前立凱-KY在儲能、電動車兩大領域均已掌握日本、歐洲、美國等客戶。目前約有6家電動車客戶正與立凱-KY合作開發產品，雖然處於第一期驗證階段，但歐系廠商明顯看到積極態勢，整體客戶數量較去年同期大幅增加達50%以上。

立凱-KY認為，特斯拉大規模採用磷酸系鋰電池的帶動下，將加速公司產品導入電動車產者的進程，展望前景明朗樂觀。

在儲能方面，立凱-KY也有斬獲，除了原先已進入第四期的一家日本客戶之外，近期再新增一家歐洲鋰電池儲能客戶，已成功進入第四期量產階段。另外，也有三家客戶進入第三期驗證，預計一年可完成認證程序。

固態電池方面，立凱-KY目前共有3家固態電池或其他應用如軍用電池客戶正在與客戶開發中，其中1家歐洲客戶及1家其他地區客戶進入第三期驗證；立凱-KY在此產業累積長達16年的研發成果與量產能力，可望在電池正極材料產業搶占先機。

立凱-KY表示，受到中國政府的鼓勵與補貼影響，全世界磷酸系電池與正極材料產業高達95%集中在中國，在激烈競爭之下，中國以外廠家已寥寥可數，希望藉由這次發布產品開發驗證說明的機會，為台灣與中國以外的市場，保留最後的發展機會。