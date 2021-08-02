竹東鎮退休教師賴清志，秉持父親「給子女讀書，三餐吃粥也甘願」的訓誨，教養出一對博士兒女，獲選今年竹縣模範父親，縣長楊文科2日上午前往祝賀，肯定賴清志是客家人重視耕讀傳家的寫照。

賴清志的女兒賴玉玲是台大歷史所博士，目前是故宮博物院的副研究員，專攻跟客家族群經濟活動相關的台灣歷史像。

兒子賴文崧政大心理研究所畢業後，公費留美拿下康乃爾大學心理學博士，現是台大心理系教授，曾獲中研院年輕學者研究著作獎，後又取得科技部與美國國務院下的傅爾布萊特研究獎助金，一度再赴美深造才返國。

80歲的賴清志回憶說，他的父親為支持8個兒女念書，三餐只剩稀粥可喝，也不改成就子女的心願，也讓他們兄弟姊妹得以各有發展。

他畢業後返回竹東國中任教，太太王鳳嬌在竹東國小服務，夫妻倆把很多學生無縫接軌化育長大，前竹東鎮長羅吉祥也喊他「師丈」。

賴清志夫妻除鼓勵賴文崧姊弟念書，上小學前就帶去學游泳，賴文崧從小到大都是游泳校隊，更是新竹縣游泳代表隊成員。

賴清志說，現在的孩子比以前早熟、聰慧，可惜也比較無法吃苦，也不懂得尊重「經驗之談」，現在很多東西透過「上網」就能速成，這是時代所致的教育現象，如何讓孩子願意慢慢打好基本功？是當前教育界的新挑戰。

從五峰鄉代表會秘書退休的蘇貽嵩，自己努力上進考取公職，重視孩子的教育和教養，子女分別在警界、公務機關和交通業任職，也獲選今年新竹縣模範父親。