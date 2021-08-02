日前，台9線蘇花公路大清水隧道內，竟出現超車跨越雙黃線這樣危險的行為！一台喜美八代疑因前方車輛行駛太慢，竟跨越雙黃線企圖超車，而且逆向過程車速不減，行駛還有一段距離，導致一台北上的特斯拉Model 3車主險些撞上，事後驚魂未定地向媒體投訴，直呼「好險自己奮力煞車，才未釀意外」，並將行車記錄器的影像PO上網檢舉，希望揪出枉顧交通安全的危險駕駛。

根據《ETtoday新聞雲》報導，上（7）月29日上午11時許左右，一名特斯拉Model 3車主載家人從台北出發，前往花蓮欣賞秀麗的美景，但他萬萬沒想到，本來一趟開心的旅程，卻在北上返家的路上變了調，遇到一起交通驚魂事件。

該車主表示，當時台9線蘇花公路大清水隧道內，一台喜美八代疑因前方車輛行駛太慢，竟違規跨越雙黃線打算超車，而且逆向時車速不減，行駛甚至有一段距離，嚇得車主奮力煞車，一家人差點迎面撞上，當天狀況簡直「差點見上帝」。

好好開在自己的車道上，竟與死神擦身而過，特斯拉Tesla Model 3車主因此憤而公開行車記錄器，希望揪出惡劣的駕駛，並前往監理處裁決所填寫檢舉申訴單，讓他嚐嚐教訓，不要等日後真的釀出車禍悲劇，並直呼「這種人太過分了！害死人！」