任職於空軍保指部料配件總庫花蓮專業庫長李敦鵬少校，因申請延役未獲同意，今天早上穿著空軍軍服無預警的跑到總統府前下跪，現役軍人著軍裝在總統府前道路旁下跪，以往不曾見，當場驚動總統府周邊警衛，總統警衛室立即通報後，立刻前往溝通勸導，經向空軍司令部通報後，再由空軍督察長柳惠千少將帶回。軍人穿軍服只能單膝跪地，雙膝跪地，有辱軍人身分。

空軍表示，軍人用生命捍衛尊嚴與榮譽，李姓少校不當舉措已造成軍譽受損，空軍對李員不當行為感到痛心與遺憾。

空軍指出，國軍對於延役案的申請，均依照人事相關法規及專長、員額等綜合因素評估後辦理，本軍將持恆宣導各項法令規章，並要求所屬強化軍法紀觀念，以正軍風。

李敦鵬少校，服役22年達退伍年，多次向單位申請延役遭拒，去年已有到總統府陳情的舉動。

李敦鵬少校是空軍官校88年班畢業，今年正好服役滿少校最大年限22年，預計今年11月6日退伍。