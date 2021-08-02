在奧運會上兼顧多項賽事的選手非常多，尤其是美國「飛魚」菲爾普斯曾單在2008年北京奧運勇奪8金，創下後人難以超越的紀錄。然而這次東京奧運美國田徑隊也出現了一位百年奇才哈里森，他報名參加了跳遠和跳高兩項目，可惜隨著今天跳遠賽事結束後他也完成了東奧之旅。

現年22歲的哈里森，他的跳遠最好成績8公尺47，跳高2公尺36，都具有奪金實力，然而實力和金牌並非是對等的，因為他在昨晚的跳高決賽跳過2公尺33，但跳過2公尺33的選手共有7人，因此哈里森決定直攻2公尺37，第一次失敗後立刻將高度拉升至2公尺39，想要一跳定江山，可惜兩次失敗以第7名收場。

休息1晚後哈里森今早出現在跳遠決賽現場，哈里森無法跳出最佳成績，僅跳出8公尺15，最終獲得第5名。

跳遠第5、跳高第7，哈里森的過人天分展露無遺，尤其是在當今的世界體壇中田徑界能有如此奇才更是少之又少。美國上次能在奧運殿堂兼顧參賽跳遠與跳高的選手得追溯到1912年吉姆索普，109年後哈里森接棒而起，但想要在競爭激烈的奧運舞台摘金奪銀恐怕很難。