苗栗縣消防局災害救護獲8成2縣民肯定。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

根據苗栗縣政府最新的施政策略民意調查結果顯示，有高達73.4％的縣民對於縣長徐耀昌在2020年度的整體施政表現感到滿意，為上任以來最高。67.8％縣民對縣長徐耀昌未來的施政表現有信心，顯見縣長徐耀昌及其率領的縣府團隊積極推動各項縣政建設的努力，終獲縣民肯定。

這次調查共分為11項政策面向，滿意度均在6成以上，其中以縣府在「災害搶救與防護方面」的表現最獲縣民肯定，有高達82.8％的縣民表示滿意；其次，「維護治安及交通安全」、「推動復康巴士政策」、「路燈管理維護」及「推動社會照顧」等4項滿意度均在7成以上。

其餘的「提升醫療衛生」、「推廣城市特色旅遊」、「推動觀光行銷」、「交通建設」、「減輕幼兒教育負擔」及「經濟就業方面」等項，表現亦均獲6成以上縣民的支持。

為帶動苗栗整體經濟發展及提供充足就業機會，縣府近年來積極致力於招商引資及簡化投資流程，統計至今年7月底招商金額已達9688億元。持續鼓勵並積極輔導青年返鄉就、創業，帶動苗栗整體發展。並為大幅推升縣內醫療能量，正積極建置「慈濟三義中醫院」，輔導「大千醫療財團法人竹南醫院」、「衛生福利部苗栗醫院急重症大樓」及「苗栗市東大骨科專科醫院」興建設立，以嘉惠縣民。

縣府並為培育國家未來主人翁，加強辦理老舊校舍重建、補強及改善各級學校電力系統並裝設冷氣，逐年增設主題性親子公園，打造每一鄉鎮市，至少有一處有趣的公園可讓親子就近放電。持續努力完善交通路網、優化基礎建設、打造觀光亮點、輔導農業經營、照顧多元族群、強化防災維安、打造宜居城市、逐步改善財政困境，希望能使苗栗蛻變成為一座宜居樂活的幸福城市。

縣長徐耀昌表示，未來將持續秉持穩健務實的步伐，堅毅積極的態度，全力打造有感施政，為建設苗栗加倍努力，以爭取更多鄉親的認同及肯定。

這次電話調查係委託世新大學民意調查研究中心執行，調查時間為2021年4月12日起至4月18日止，共於苗栗全縣完成1111個有效樣本，抽樣誤差不超過±2.94％。