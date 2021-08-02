配合台北市、新北市宣布開放餐飲內用，Global Mall新北中和、板橋車站、南港車站及林口A9將會依循政府指引，自8月3日起開放餐飲內用。（Global Mall提供）

配合台北市、新北市宣布開放餐飲內用，Global Mall新北中和、板橋車站、南港車站及林口A9將會依循政府指引，自8月3日起開放餐飲內用，總計全台七店都將開放餐飲內用。

Global Mall指出，隨著降級及防疫措施的逐步放寬，民眾在做好防疫準備下逐漸外出走走，上周業績較前一周回升近4成，其中桃園A8、新左營車站及屏東市遵照縣市政府措施開放餐飲內用，餐飲業績提升近5成。

Global Mall開放餐飲內用將落實十大防疫措施，餐廳入口進行二次實聯制、量測體溫、提供酒精消毒液及規劃排隊動線，維持社交距離；餐廳、美食街入席用餐進行用餐人潮管制，採梅花座、裝設防疫隔板，餐點以個人套餐或事先分菜避免共食，並鼓勵使用行動支付，減少接觸，美食街也設置消毒設備或洗手專區，員工佩戴口罩及面罩。除了餐飲內用，也持續宣導餐飲外帶、外送服務，消費者也能使用無接觸取餐區，分流人潮。

此外，商場防疫措施不鬆懈，全台六店營業時間為11：30至20：30、屏東市則恢復原營業時間11：00至22：00，並持續升級，增設員工防疫消毒門、百貨首家設置員工人臉辨識溫測裝置，並持續落實每周全館消毒、每兩小時公共區域酒精擦拭消毒，實施實聯制，出入口進行分流、量測體溫、提供酒精消毒液，館內員工每三小時測量體溫，積極落實防疫。