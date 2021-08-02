43歲微風廣場少奶奶孫芸芸早婚早生，與丈夫廖鎮漢育有一對子女，其中21歲大女兒廖思惟（Trinity）長得亭亭玉立，自從在去年尾牙活動公開亮相就備受矚目，IG截至今日（1日）已吸引12.3萬網友追蹤。近日廖思惟PO一組自拍照，肩帶當場滑到手臂，被網友趕緊提醒：「妹妹快把衣服穿好！」

廖思惟上月31日在IG上傳一組個人照，畫面中，她放下一頭挑染可可奶茶漸層色的長髮，臉上畫著粉嫩妝容，突顯立體的五官，身穿水藍色碎花小洋裝，肩帶滑落在手臂，整件衣服呈現平口設計，大露白皙的胸前、雙臂雪肌，當她轉到側身，微微拱起美背時，隱約秀出胸前風光及事業線，性感又有點可愛的打扮獲得網友盛讚，紛紛留言：「哇好漂亮」、「好看好看，想知道衣服的品牌，妹妹可以告訴我嗎」、「洋裝好美」、「就仙」、「大美女」、「白富美」，也有粉絲覺得尺度似乎有點太大，忍不住提醒：「快把衣服穿好！」

事實上，孫芸芸夫婦十分注重兒女的隱私，始終不對外公開樣貌，直到廖思惟滿20歲才在尾牙活動首度亮相，母女倆站在一起就像同個模子印出來的，高顏值和貴氣令眾人為之驚艷，廖思惟也抓緊時機經營社群平台，在IG、YouTube及小紅書都有她的蹤影，面對先前酸民無情批評髮色老氣，廖思惟絲毫沒動怒，反而淡定的回應：「我就是跟他說我要一個沒有氣質、顯得老的頭髮色，你太厲害了…」讓網友盛讚神回覆，也勸她別太在意網路的評論，廖思惟依舊保持平穩的情緒，表示：「反正他們就寫他們的，我還是發我要發的，他講他的不關我的事，我發我的也不關他的事」EQ十分高。