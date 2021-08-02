國巨（2327）2日除息，除息參考價為549.91元，由於第三季能見度仍佳，加上菲律賓、馬尼拉二大被動元件生產重鎮進入封城狀態，市場產生轉單聯想，激勵國巨除息首日，順利填息七成，盤中一度填息逾九成，距離完全填息價位560元僅1元之遙。

國巨除息首日，以557元收市，填息幅度約七成，盤中最高一度達559元，相當於填息幅度超過九成，距離完全填息價位560元，僅差1元，除息走勢優於另一家MLCC廠禾伸堂（3026）。

國巨日前公告第二季獲利自結數，第二季毛利率、營益率雙率雙升，累計上半年大賺113.5億元，年增101％，已經逼近去年全年的130億元，上半年賺逾二個股本，達22.98元。

國巨目前被動元件營收占比達85％，高於村田的三成多，也高於三星電機的47～48％，今年底換股合併電感廠奇力新（2456）之後，加入電感、磁性材料事業，國巨的被動元件營收比重可望朝90％邁進，成為純度最高的被動元件大廠。