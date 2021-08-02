「世界球后」戴資穎昨（1日）晚在東奧羽球女子單打奪下銀牌，網紅「鳳梨」吳泓逸先前就發祭品文，表示如果戴資穎順利奪金，他要發送300杯香橙綠茶，儘管結局不如意，但鳳梨飲料仍照請，還一口氣加碼到600杯，但鳳梨卻也因此遭網質疑「為什麼就小戴有請飲料，其他項目的選手呢？」對此，鳳梨也發長文回應了。

戴資穎昨晚在場上展現堅持到底的精神，奪奧運銀牌仍創下歷屆女單最佳成績，鳳梨也發文大讚：「在這樣強大的壓力下，小戴依舊打得難分難捨、緊咬不放，雖然沒有奪金，但依舊搶得了台灣首面女單銀牌，已經非常不容易了！」鳳梨並表示，他之前放話的300杯飲料仍會照請，並一口氣加碼到600杯，但鳳梨卻因此遭網質疑不公平、偏心「為什麼就小戴有請飲料，其他項目的選手呢？」

對此，鳳梨稍早則在網上發文解釋：「其餘項目並不是說我不關心，而是在我不懂的領域裡面，我的個性不喜歡不懂裝懂，我只能在得牌時替選手們開心」，至於有人質疑「麟洋」配奪下羽球男雙組合金牌，但鳳梨卻不請客，對此，鳳梨則說：「我知道麟洋配，但是我不是真的有熟識，我也不好意思說過於做太多的舉動，去造成一些人認為我在蹭」。

鳳梨臉書全文。（圖／取材自鳳梨 吳泓逸臉書）

鳳梨強調，他關注戴資穎已有一段時間，雖然他和戴資穎雖然沒有真正見過面，但仍有互相追蹤「我的打氣文恰巧小戴有空檔看見給了回應，加上她真的是我也很喜歡的選手」，鳳梨也呼籲外界不要過度聯想，並希望大家繼續為運動好手在接下來奧運場上的賽事加油，而鳳梨發文也獲得網友一片好評。