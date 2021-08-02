受惠於最新出爐的一連串併購交易，以及歐洲最大銀行匯豐公布強勁的業績，周一歐洲股市再創歷史新高。亞洲股市的強勁反彈，亦為市場信心帶來提振。

周一早盤泛歐STOXX 600指數上漲0.8%，報465點，刷新歷史高點。

獲美國工業零組件大廠Parker-Hannifin宣布以63億英鎊（約87.6 億美元）進行收購，英國航太工程公司Meggitt股價飆升59.7%，創下歷史新高。

英國的中型股指數上揚1.5%，英國富時100藍籌股指數上漲1%。

聚焦於亞洲業務的匯豐銀行上半年稅前獲利優於市場預期並恢復股利發放，股價上漲1.4%。

法國保險公司Axa上半年淨利大幅成長180%，激勵股價上漲3.6%。其規模較大的競爭對手安聯（Allianz ）下跌2.6%，因美國監管機構啟動與安聯環球投資（Allianz Global Investors）旗下基金Structured Alpha Funds有關的調查。

其他主要市場方面，德國DAX指數目前漲0.71%，法國CAC 40指數漲0.84%，義大利富時MIB指數漲1.05%，西班牙IBEX 35指數漲1.24%。