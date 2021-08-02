環保署今(2)日公布第14屆環評委員名單，其中有7位民間委員留任，環團人士表示，這份名單只能說了無新意，加上官派委員，其中不少是護航政策的投票部隊，未來的環境保育恐持續淪陷。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，2018年觀塘三接環評中，鄭明修、王文誠、王价巨、劉希平、李克聰等5位環委因為不願意為政策背書而退席，根據「環境影響評估審查委員會組織規程」規定，當中有4人符合續任資格，結果沒有半個人被留任。

潘忠政說，上次應該留下的卻沒有被留任，官派委員也是換湯不換藥的投票部隊，有些環委也都是「乖乖牌」，都是護航政策較多，總而言之，對於這份名單是失望的，可以看出蔡政府未來很多開發案是需要護航派來背書，以後要看到有骨氣退席，且不為政策背書的環評委員將越來越少，環境也會繼續淪陷。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，這份名單當中不只有委員連任，還有些是回任的，有些環委做了超過2-3屆，熟悉環評不是壞事，但是環評制度的問題，例如老舊環評的爭議等不是說換了環委就會改善，重點是要如何維持環評機制的合理性與合法性。

蔡中岳說，很多民間團體提的名單都不會被聘任，可以說民間代表性的環委早已不存在，這份名單只能說了無新意。