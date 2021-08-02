食藥署2日宣布已有4批一共26萬劑的高端疫苗完成封緘檢驗，晚間將會放行，甚至傳出月底即可開打。台北市長柯文哲怒轟，拿到EUA（緊急使用授權）前就量產，還沒完全解盲就採購，然後今天就解開封緘作業，「我已經氣到不想講話，從頭到尾無法理解！」

柯文哲說，他剛研究指揮中心公布高端疫苗的時程圖，坦白講他也不曉得怎回答，「非臨床試驗時期就開始臨床試驗，臨床實驗還沒做完、也還沒拿到EUA就開始量產，這實在是不曉得該怎講」，柯文哲表示他若不懂醫學也就傻傻地算了，但懂醫學的人，看到這個這實在是不知道該說什麼。

柯文哲說，看這些資料，中央政府5月20日就跟高端簽500萬劑的採購合約，都還沒解盲就先有採購合約，「好吧你說你有這需要」，但6月10日才部分解盲，欸奇怪，部分解盲而已，為何7月18日就有EUA？都還沒完全解盲就有EUA，然後EUA過了就納入公費施打計畫，奇怪，為何今天就解開封緘作業？

柯文哲對媒體說「結論齁，你想問什麼？我都氣到不想講話！」直言算了，台灣產的疫苗高端、聯亞2種，他無法理解為何高端最特別，從頭到尾都無法理解。