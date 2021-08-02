雙北明天起開放內用，如何「上菜」考驗業者智慧，王品表示，西式、異國料理品牌會用個人套餐，鍋類改改供應個人鍋，中式合菜由專人分盤後再上菜，吃到飽自助吧改採劃單點餐後，由服務同仁送上桌，並確保1.5公尺安全距離，設置梅花座、架設隔板，用餐實聯制、人流量管等措施。

王品休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，自5月19日王品集團率先宣布全台門店「暫停內用、只提供外帶外送」，整整77天，歷經台灣餐飲業首次「最長時間停止內用」經營挑戰，今日迎來雙北、宜蘭開放，同時宣布王品全台279家門店明日開放內用，提供消費者安心的用餐環境，期待大家光臨。

吳憲政指出，王品旗下品牌涵蓋範圍廣，上菜作法各異，西式、異國料理品牌如「王品」、「西堤」，仍提供個人套餐；鍋類如「青花驕」、「聚 北海道鍋物」改供應個人鍋；中式品牌如「莆田」、「享鴨」，菜色都會由專人分盤後再上菜，避免共食；吃到飽品牌如「和牛涮」，菜色自助吧改採劃單點餐後，由服務同仁送上桌。

築間餐飲集團則說，配合雙北政府決策於明日開放內用，店鋪均已提前準備就緒各項指引，包括帶位採梅花座或設置隔板，同時量測體溫、消毒與實聯制等措施，提供安心的用餐環境，為落實用餐環境清潔與消毒，特意選用不同顏色之抹布清潔。其中包含內外場、桌椅及酒精消毒等，藉此避免不必要之交叉感染。

築間餐飲集團指出，目前全台父親節訂位數均達8-9成，今日午後雙北地區陸續接獲來電詢問訂位，樂觀估計連同外帶市場，有望恢復疫情前營收的5~6成。