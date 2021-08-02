台中市大里區1日晚上約8時17分一位36歲李姓男子，與林姓及蔡姓2位友人喝酒後，因醉酒後情緒不佳，出現自殘行為，霧峰分局仁化派出所員警到場協助就醫，但李男反抗不上救護車，員警於是拿出辣椒水噴灑，拉扯中協助的2名友人及一名員警都被辣椒水噴到而送醫，幸都無大礙。

據瞭解，36歲李姓男子1日晚上8點多在健行路與林姓及蔡姓2位友人聚餐喝酒，李男酒後，情緒失控，出現如捶牆壁等自殘情形，友人無力制止，報警協助，霧峰分局仁化派出所員警到場後，李男拒不就醫，出現反抗行為，警方依法預將其管束，並拿出辣椒水噴灑，迫使其就範。

不料警方噴灑辣椒水時，辣椒水飛濺，2名協助的友人及一名員警，也被辣椒水噴濺到，蔡男因遭受辣椒水噴到很難受，手肘不慎撞到門的玻璃，導致手臂撕裂傷。

消防局出動4輛救護車分送4人就醫，李姓男子送往亞大醫院醫治，林男送往中山醫院、蔡男送往仁愛醫院醫治，也被辣椒水噴濺到的員警經送醫清洗後，無大礙，隨即返回派出所繼續上班。

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