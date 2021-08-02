透過線上平台，擊樂家何鴻棋運示範鼓類演奏的技巧。（擊樂文教基金會提供）

疫情年代，透過線上平台，擊樂家黃堃儼帶領學員綜觀打擊樂的歷史與當今世界上的脈絡。（擊樂文教基金會提供）

疫情年代，擊樂家吳珮菁在線上分享木琴演奏領域的各種技巧運用。（擊樂文教基金會提供）

家中的桶子、蓋子，或是手邊的泡麵，都能夠是樂器，疫情年代，無法近距離接觸，擊樂家吳思珊、何鴻棋、吳珮菁、黃堃儼，在線上帶領學子發揮創意，重新理解打擊樂的意義。

受到疫情影響，今年由朱宗慶打擊樂團隊策劃籌辦的2021《JPG擊樂超級學習營》，完全在線上舉行，日前已順利落幕。

內容包括吳思珊介紹如何將戲劇表現概念融入擊樂，讓學員自創造出獨特風格的擊樂作品，何鴻棋運用「鼓棒」和「手」示範演奏鼓類樂器的技巧，而學員則發揮創意，除了透過小鼓練習板外，也將家中的桶子、蓋子甚至手邊的泡麵拿來當成樂器，線上分組接力演奏。

吳珮菁則是分享握棒和敲擊地的方式，從基礎的音階搭配不同的節拍變化，深入探討木琴演奏領域的各種技巧運用，與感受音樂詮釋之奧義。黃堃儼以打擊樂為核心，帶到藝術各個領域，綜觀打擊樂的歷史與當今世界上的脈絡，開拓學員們的藝術視野。

藝術總監朱宗慶表示，「四位資深團員過往不管在演出、教學上都有相當豐富的經驗與傑出的表現，但大家聚在一起上課，這次是首次嘗試，為此，團員們可說是相當用心的規劃與分工。」而為了支援線上課程的各項需求，打擊樂團、基金會與資訊部門更是全數動員，將各項軟硬體設備準備到最充足，讓有志演奏打擊樂的學員們都能盡情享受打擊樂的美好。