苗栗縣通霄鎮苗31縣道發生載小豬大貨車因路滑翻覆意外，所幸300頭小豬都無事。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮苗31縣道發生載小豬大貨車因路滑翻覆意外。（通霄警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

一輛載運300隻小豬的大貨車，2日上午行經通霄鎮福龍里苗31縣龍安橋附近產業道路時，疑因天雨路滑加上上坡，貨車爬不上去，竟下滑倒退翻覆在路旁田間邊坡，所幸葉姓駕駛及全部小豬都安然無事。

通霄警分局烏眉派出所是在2日上午9時45分接獲110轉報，位於通霄鎮福龍里苗31縣道龍安橋附近產業道路上有貨車翻覆事故，警方到場發現，是葉姓男子駕駛大貨車載運300頭小豬仔，沿31線南往北方向行駛，因現場下大雨且該處為上坡路段，路面濕滑造成車輛倒退失控，滑落邊坡翻覆。

經員警在場協助，歴經1個半小時，順利排除困境，葉姓駕駛及300頭小豬仔都平安無事。

烏眉所所長李建國表示，近來因西南氣流旺盛，各地都有強降雨天氣型態發生，造成山區道路濕滑，才發生載小豬貨車翻覆意外，警方除到場警戒並協助拖吊車作業，順利排除狀況，並呼籲用路人，雨天駕車應注意路面狀況及行車安全。