高年份威士忌在酒迷的心中，毫無疑問是高端之作，是喝一瓶少一瓶的珍稀時光，而市場上鮮少人提及的「高年份調和穀物威士忌」更是奇貨可居。

在全蘇格蘭，穀物威士忌酒廠僅占總數的5%，其生產的原酒多與麥芽威士忌融合作調和式威士忌，幾乎沒有「量」來獨自裝瓶，而在超過17萬種蘇格蘭威士忌裡，更只有區區30多種調和穀物威士忌，不難想像高年份調和穀物是鳳毛麟角，屈指可數。而如今被譽為「威士忌之王」的皇家禮炮，以一支首創「常態性」21年高年份調和穀物威士忌「王者之鑽」優雅登場，大膽開創全新格局，再度成為業界領航者，擄獲不同世代酒迷的心。

皇家禮炮是全球酒迷公認的威士忌之王，近年來不斷引領話題，在皇室威士忌基因的經典中，再度創新突破打造許多「王中之王」的新作，在蘇格蘭威士忌產業的地位猶如英國皇室──它傳承、具文化性、且時刻創新！

21年高年份調和穀物威士忌「王者之鑽」大膽開創全新格局，再度成為業界領航者。(圖/保樂力加提供)

皇家禮炮：世界威士忌的領航者

即便已有全世界最暢銷的皇家禮炮經典21年調和威士忌，仍不斷進化超越經典，成為國際大獎的常勝軍。2018年，具台灣DNA的皇家禮炮23年問世，它以熱帶水果為基底，佐以東方美人茶香，風味層次綿長而悠久，讓台灣的獨特魅力重現於醇厚酒液中。隔年，更請到前愛馬仕調香師與首席釀酒師Sandy Hyslop「四手聯彈」出皇家禮炮21年調和麥芽威士忌，將超過21種21年以上的單一麥芽威士忌原酒調和成奇珍想像，充滿成熟柔軟的水果香氣，層層疊疊萬般迷人。而最新的21年「王者之鑽」瓶身璀璨如鑽、酒液雕琢如鑽，更是令眾人驚豔，好奇連連。

「王者之鑽」是一支極具想像力的酒款，21年的熟成風味，純穀物的調和之美，都緊緊抓住老饕的味蕾，將美國橡木桶難以言喻的甜美和綿密濃郁的香草香氣，表現恰如其分的優雅，將鼻尖埋入酒杯、仔細深聞，又有華麗奢美的紅蘋果、甜桃、花蜜等風味，像天生的皇室領袖，氣宇非凡更活力無窮。

極致調和工藝：下一波的威士忌流行

作為「威士忌之王」，皇家禮炮以皇室經典血脈融合大膽創新精神，持續刷新蘇格蘭威士忌世界的視角，拓展酒迷的品味格局。皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop分享自己的創作過程：「打造『王者之鑽──皇家禮炮21年調和穀物威士忌』此類高年份穀物威士忌，對我而言也意味著需巧妙掌握極其複雜的製酒工藝與挑戰，這必須長期投注心力、嚴格監控製酒過程，還要具備紮實深厚的製酒經驗，才能孕育出這般細緻獨特的酒體層次，因此市場上相當稀有，更顯得『王者之鑽』的誕生獨一無二。」

Sandy Hyslop特別為「王者之鑽」精選珍貴非凡已消逝的鄧巴頓酒廠進行調和，酒廠堅持多一道去殼的工序，進而能蒸餾出最乾淨輕盈的酒質，並嚴選超過21年以上的酒液佳釀，使口感馥郁香甜，每口啜飲可謂之絕世驚嘆，不僅震盪了蘇格蘭威士忌產業，也讓全球威士忌的味覺版圖有了全新大陸。

「王者之鑽」是一支極具想像力的酒款，21年的成熟風味，純穀物的調和之美，都緊緊抓住老饕的味蕾。(圖/保樂力加提供)

在「王者之鑽」之前，誰能想像，高年份調和穀物威士忌竟然能以「常態性」問世？這般「教科書等級」的殿堂作品，適合入門到大師品飲探究。

台灣是世界上最具挑戰的威士忌市場，不但喝得多更喝得精，過去無止盡追逐單一麥芽、單一桶的市場似乎慢慢降溫，緊接著崛起的將是富有創新突破、風味大膽的威士忌作品，而皇家禮炮則以領航者的王者風範，持續演化威士忌風味與調和工藝的無限可能，各界酒饕預測下一波威士忌大流行，將以「探奇」的心情出發，擁有全方位的威士忌世界──發掘皇家禮炮23年調和威士忌「當西方遇見東方」的絕妙融合、皇家禮炮21年調和麥芽中「單一不單一」的複雜風味、皇家禮炮21年調和穀物「王者之鑽」的味蕾大翻新，讓長期品味單一麥芽的市場走向一個新的世代、擁有更寬廣的品味選擇。

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