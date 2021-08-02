原台中縣區的市議員說，台中市是國民黨現任黨主席江啟臣的地盤，他還是力挺江啟臣角逐連任。（翻攝江啟臣臉書）

「江山代代有新人出，一代新人換舊人！」繼前彰化縣長卓伯源宣佈參選國民黨主席後，國民黨前主席朱立倫將捲土重來，在臉書宣布參選國民黨主席；引起國民黨基層社群的炸鍋，基層黨員說，國民黨只要選舉一到就山頭林立，原台中縣區的黨員還是比較青睞「在地人」，支持江啟臣問鼎連任。

前彰化縣長卓伯源日前宣布要參選國民黨主席，卓伯源說，國民黨面臨的是一個非常艱鉅的環境，在重拾人民的信任之前，凝聚全黨所有黨員的向心力與共識，這是關鍵的第一步，國民黨目前亟需一位專職的黨主席，整合所有的資源，來讓整個黨機器動起來。

朱立倫在臉書上指出，「國民黨正逐漸失去一個建國政黨、百年大黨的榮耀。現狀一定要改變，改變才有希望！面對今日國民黨的困境，身為黨的一份子，責無旁貸，我正式宣布參選中國國民黨主席！拚改變、拚團結，我們一起打贏未來選戰！我也要邀請大家一同加入改變的行列，改變國民黨，更要改變台灣獨裁霸道的政治現狀。」

原台中縣區藍營市議員說，從朱立倫在各種選戰中，到中部為縣市長及立委候選人輔選，就可看出他為參選黨主席預作準備。台中市是國民黨現任主席江啟臣的地盤，台中藍營群組立馬炸鍋，各路人馬互指對方「破壞團結」，有黨員直批國民黨就是「放尿攪沙袂做堆」，選舉一到各路人馬就山頭林立、蜂擁而起。

黨員語重心長的說，希望黨主席選舉是個「良性競爭」，切莫淪為「惡性纏鬥」，就如同朱立倫強調「面對2022地方選舉，黨主席應扛起完全的責任，一定要打贏選戰！2024總統與國會大選，應全心無私為黨求賢，推出最強的候選人，贏得勝選、重返執政。」為首要任務。