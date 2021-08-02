捷運三鶯線將在2023年完工，銜接新北市鶯歌區和桃園八德區的鶯桃路、福德一路交通量大，為了避免捷運落成後道路雍塞，2市合作拓寬福德一路177巷，作為替代道路，不過部分地主不同意協議價構，市議員擔心用地取得不順，恐趕不上捷運完工時間。

捷運三鶯線鶯桃福德站位在福德一路上，受捷運施工影響，目前雙向車道縮減通行，由於該路段鄰近國道2號交流道出入口，交通量龐大，福德一路和鄰近的鶯桃路在巔峰交通時段都會出現塞車狀況。

為紓緩車潮，新北市與桃園市合作，以減少拆遷為原則，拓寬1.18公里的福德一路177巷，各自協調用地取得，再依用地比例各自分擔經費，由新北市設計，桃園市施作。不過，市議員蘇泓欽指出，捷運局與桃園市工務局曾拜訪過地主，但多數地主仍不同意拓寬。

蘇泓欽說，不敢奢望福德一路177巷的拓寬能在短期內完成，但目前僅針對巷口100公尺拓寬就如此困難，仍有1公里多的道路需要跟地主協調，但後年捷運就要完工，道路拓寬工程至少需半年，施工前的流程也需一段時間，若繼續拖延，當地交通惡夢仍會持續；希望2位市長能直接溝通下令，加快工程進度，若時程過於緊繃，也希望市府實施強制徵收，在減少拆屋狀況下盡速完工。

新北市捷運局表示，目前巷弄拓寬計畫仍在與桃園市討論道路線型取得，預計8月中旬再與桃園市政府召開第3次會議，待雙市均有共識後，即可啟動用地取得程序，將先針對福德一路177巷口雙向會車問題，優先辦理巷口100公尺瓶頸段拓寬，市府仍會持續與地主溝通，盼在捷運完工前施作完畢。