供身心障礙者使用的車輛，可以申請免徵使用牌照稅，為保障身障朋友權益，台中市政府地方稅務局首創主動篩選寄發免稅輔導通知書，每年幫民眾省下超過2700萬元使用牌照稅，今年服務再擴大，透過獨創資料庫挑檔過濾程式，找出身心障礙者配偶或其同戶二親等親屬適用免稅者，主動寄發免稅通知書，並設計個人專屬QR Code，方便又快速。

地稅局長沈政安說，每位身障者申請免徵使用牌照稅的車輛以1輛為限，可以在2400 C.C.的稅額(自用小客車1萬1230元、自用小貨車3600元)範圍內免徵。

市府過去針對身心障礙者所有且供本人使用的車輛主動免稅，若身障民眾本身沒有車輛也沒有駕駛執照，配偶或同戶二親等親屬所有且供身障朋友使用的車輛也可申請免稅，如有多輛車同時供其使用，可選擇稅額較高的車輛適用免稅。

地稅局說，除主動免徵身障者本人的車輛牌照稅外，今年透過獨創資料庫挑檔過濾程式，找出身心障礙者配偶或其同戶二親等親屬尚未申請或有其他較優惠車輛可選擇適用免稅者，主動寄發免稅輔導通知書，並設計個人專屬QR Code，掃描後自動連結到線上回復平台，民眾只須輸入身分證統一編號及填寫選擇的免稅車牌號碼等資料，即可送出申請，安全又便利。