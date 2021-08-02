台灣選手在東京奧運屢傳捷報，其中羽球黃金男雙「麟洋配」奪金，更是舉國歡騰，中央銀行今天於臉書發文揭露與李洋有段淵源；央行透露，李洋父親李峻淯為央行駐警隊副隊長，也是央行羽球社主力隊員，高呼「與有榮焉」。

台灣羽球男雙搭檔李洋、王齊麟31日晚間出征東京奧運羽球男雙金牌戰，面對中國組合步步進逼毫不退卻，雙方激戰結果由「麟洋配」成功以直落二拿下金牌，這也是台灣奧運史上羽球首金；截至目前，台灣獎牌大豐收，已進帳2金、4銀、4銅。

央行今天也於臉書發文分享羽球男雙「麟洋配」的李洋選手小故事，李洋的父親李開湖（現改名為李峻淯）是央行駐警隊副隊長，李洋與同是羽球國手的妹妹李芷蓁，從小就跟著父親到央行羽球社租用的弘道國中羽球館打球。

央行透露，李峻淯的羽球功力一流，直到李洋上高中後，才拍下稱臣。不過李峻淯寶刀未老，去年9月曾與李洋搭檔，父子勇奪第49屆清晨盃羽球賽的明星親子組冠軍，現在仍是央行羽球社主力。

央行指出，羽球男雙「麟洋配」奪金，國人共享喜悅，「本行也與有榮焉！」。（編輯：潘羿菁）1100802