在感情世界裡，最害怕遇到用情不專的人，一旦遇到這樣的人，不管你付出多少真心，都注定得不到回應，而用情真摯的人則不一樣，他們從來不會虧待對自己好的人。搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、天蠍座、雙魚座的人若認定了一個人，就會完全忠於對方，從來不玩弄感情。

▍1.巨蟹座

巨蟹座的人對感情很認真，不會拿自己的感情開玩笑，因此不會隨意接受一段感情，只要開始交往，就會全心全意對待，因此，當巨蟹座說喜歡你就是真的喜歡你，不用質疑他們的真心。在相愛的過程中，他們只會忠於一人，哪怕遇到更優秀的對象，他們對伴侶依舊忠誠不二，只要不辜負他們，他們絕不改變。

▍2.天蠍座

天蠍座對於熱愛玩弄感情的人最反感，一旦發現自己身邊有這樣的人，不論對方是什麼身分，他們都會疏遠對方。天蠍座對感情認真負責，如果不確定彼此真的合適，寧可錯過也不會選擇，所以他們不容易輕易喜歡上一個人，即使對一個人有好感，也不會貿然愛上對方。因此，若與天蠍座的人確定進入關係，就證明他們是真的喜歡你，只要用心付出，他們就不會背叛你，反而隨著彼此感情升溫，加倍對你好。

▍3.雙魚座

雙魚座很重感情，他們由衷渴望得到一份幸福的愛情，所以在對待愛人時，他們從來不馬虎。在擇偶時，他們不會在情場三心二意，更不會刻意玩弄感情，若是真心喜歡一個人，就會深愛到底，不會始亂終棄，也能抗拒其他異性的誘惑。唯有彼此感情出現問題的時候，他們才會有變心的可能，不然不論外界如何干擾，都不會動搖到他們的初心或熱情。