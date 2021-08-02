與其等到失去後才珍惜身邊人的好，不如從日常就好好善待他人。搜狐網命理專欄點名，水瓶座、雙子座、獅子座的人待人接物最佛系，他們重情重義，懂得付出也懂得珍惜，但若被辜負，他們就會毅然決然終結雙方關係，不再留戀舊情。

▍1.水瓶座

水瓶座不會主動跟任何人示好，就連有沒有朋友，他們都不會強求。對水瓶座來說，如果有幸成為知己，他們會非常護著你，可是一旦你離開他，即便他再喜歡你，也不會挽留或糾纏。同樣，在感情中，若水瓶座感覺到你不愛了，他們也會默默離開，且不再讓你有機會接近。在水瓶座的世界裡，生疏或離開，都意味著一段緣分的終結。

▍2.雙子座

雙子座天生情感細膩，他們會把別人的好記在腦海裡，也會把別人的怠慢和缺點一併記在心中。若他們自覺不被重視，就會趁早結束關係，悄無聲息離開，速度快到讓人無法發現，等你發覺不對勁的時候已經來不及，雙子座也不會給你機會挽留。

▍3.獅子座

獅子座總希望自己是別人眼中的王者，無論如何都要成為目光焦點，因此他們最無法忍受不被珍惜。獅子座的人本身非常重情重義，他們也會要求同等的回饋，無論友情或愛情，他們最重視真心，若感受不到真心，他們就會決定放棄，以免浪費彼此的時間。而自尊心強的獅子座如果離開，不管你怎麼挽回都沒有用，一旦失去就再也找不回來。