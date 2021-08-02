行政院「振興五倍券」規劃出爐，規劃採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，按照民進黨的邏輯，乾脆1元換1萬元，這樣就可以喊「我發萬倍券」了，而對於蔡府怕發現金民眾會存起來，他則感嘆，「民進黨，你們已經離人民太遠了」。

羅智強今(2日)在臉書上發文表示，蔡英文的數學腦洞真的很大，「三倍券、五倍券，感覺好偉大」，並指若按照民進黨的腦洞式數學，乾脆1元換1萬元，就可以好棒棒的大喊「我發萬倍券」，是把全台灣人民都當作「朝三暮四」成語裡的那群猴子嗎？

羅智強指出，美國去年的財政刺激佔GDP的25%，若台灣以同樣的規模紓困，平均每人可以得到22.5萬元；香港也將發給每位成年人1.8萬台幣的電子消費券，附加的限制是只能在本地店家消費，而民進黨去年的三倍券，經濟部說成效好棒棒，其實是搭著「報復性消費」的時間點，為了印券增加行政成本，只能說是多此一舉。

羅智強發現，現在觀光、服務業都快要撐不下去了，民進黨還堅持在玩數字遊戲，還是要民眾先繳錢的「N倍券」，蘇貞昌說發現金「怕民眾拿去存」，這是用有錢人的心態去揣摩艱苦人，思維是矛盾的，有錢人日常開銷大，很容易就把N倍券做替代性消費，但艱苦人連日常的開銷都不太夠了，又怎麼會把現金存起來？「民進黨，你們已經離人民太遠了」。