中華英雄喜訊連連，繼黃金組合李洋／王齊麟取得羽球男雙金牌，台灣羽球天后戴資穎和李智凱分別取得羽球女單及鞍馬銀牌，突破我國奧運史上最佳紀錄，中華電信MOD、Hami Video也一舉刷新轉播收視紀錄，雙平台總計創下375萬人的奧運收視新里程碑，戴資穎爭金一役更創下2000萬次最高流量。

中華電信表示，這次隨辦隨看，用手機、平板、電腦、電視無縫追看賽事的中華電信OTT-Hami Video也成為國內最火熱的APP，在開賽第八天寫下驚人的史上新紀錄，總瀏覽量(page view)創下破2億的發燙成績，其中8月1日戴資穎爭金的羽球女單之夜，單日最高流量(page view)更衝破2000萬次。

Hami Video自中華隊羽球男雙李洋／王齊麟、羽球女單戴資穎、鞍馬李智凱比賽期間，吸引大量客戶下載Hami Video APP，連續10天蟬聯App Store下載數第一名，奧運開打至今，新增付費用戶數近20萬戶，除了觀賞奧運賽事的運動館外，也一舉帶動影劇館訂閱成長1.3倍，最新熱門韓劇「直到瘋狂」與電影「玩命鈔劫」、「哥吉拉大戰金剛」也跟著創下單周最新點擊成績。

隨著MOD、Hami Video流量連日創新高，沒有預先卡位的廣告主也在奧運進入第二週後，趕緊搶搭這波熱潮商機，有將近五成的廣告主在奧運開幕後向代理商詢問奧運廣告相關資訊，MOD、Hami Video整體廣告曝光量在第二個週末亦較首週狂飆超過3倍，手遊與精品廠商緊急追單的熱度前所未見，整體奧運廣告詢問度已超越上屆奧運的10倍。