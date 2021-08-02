面對外界質疑高端疫苗EUA過程不透明，衛福部食藥署今天公布高端疫苗EUA「去識別化」會議紀錄。對此，國民黨立委李貴敏認為僅是如此仍不夠，專家既然是憑藉專業做出判斷，就應該全部揭露；且會議記錄不能提供摘要式，應提供逐字。

該會議記錄顯示出席專家共21人，除主席不參與投票外，通過3人、有條件通過15人、補件再議1人、不通過1人。其中多位專家質疑高端疫苗對Delta變種病毒的保護力，有至少10位專家也認為，高端應進一步說明第三期臨床試驗計畫，或需進一步執行第二期延伸性試驗，評估施打第三劑的效果。

李貴敏表示，這顯示專家也都有注意到高端疫苗沒有做三期試驗就拿到EUA是有問題的，全世界到底哪個國家是給還沒做三期試驗的疫苗EUA的？過去衛福部都說不出來。而專家雖然都打問號，那又為何有條件讓他通過？

李貴敏也質疑，專家既然是憑藉專業做分析，那又為何要「去識別化」，既然是基於專業就應該可以公開，美國的EUA都是全程公開的。就像是法官審理案件，判決時也都會具名，不會去識別化，真正的專家不需要去識別化，除非不是專家才要這樣做。

此外，李貴敏認為這份所謂的會議紀錄，其實內容已經是「摘要式」，但在野黨立委要求提供的應該是「逐字」，甚至有影像紀錄更好，讓外界更能了解是怎麼通過EUA的？用摘要的方式等於已經做結論了，決定讓外面的人看到什麼樣的內容。現在食藥署拋出這個報告，好像就希望外界心存感激，但這牽涉到人命，全程都應該公開透明，不要黑箱。

李貴敏也建議，相關專家既然都在這份紀錄中提到對Delta變種病毒的防護力疑慮，高端疫苗在提供給國人施打時，相關風險都應該載明清楚，否則有人以為打了高端疫苗就可以鬆懈，結果還是染上變種病毒。