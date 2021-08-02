台中銀(2812)為因應純網銀陸續開業及金融市場日益質變挑戰，近期調整原業務部門與資訊部門組織架構，並新設立數位金融部廣徵數位人才，盼透過驅動組織改造插旗數位金融場域，提供更創新便利的金融服務，以在金融產業轉型浪潮中維持競爭力。

台中銀總經理賈德威表示，面對後疫情時代與數位化衝擊，凸顯出銀行對數位化需求提高、朝向數位化發展的重要性。台中銀面臨傳統與數位融合挑戰，如何打造一體適用的服務以創造綜效，成為轉型的重要課題。

對此，台中銀的數位轉型計畫，除重視所有在職員工的數位技能提升與訓練外，亦從組織文化架構到基礎建設徹底改革。其中，新設立的數位金融部與業務部金流創新科2個年輕新創數位團隊，成員均來自不同專業領域的年輕世代。

台中銀表示，上述2個部門將以數位思維為基礎，將實體分行與網路的金融生活場景串聯為場域，藉由新團隊的創新與金融職能，推動各種創新實驗機制與新科技的導入，進行一連串的數位基礎建設改造計畫。

為加速推動數位轉型運作，資訊部門組織改造亦為數位轉型重要工程，台中銀對此將現行資訊部門依據「開發」及「維運」專責，拆分為系統開發部與資訊維運部。為配合金管會重視資安政策，日前亦派任副總經理兼任資安長，統籌資安政策推動及資源調度事務。

台中銀表示，資訊團隊未來將採敏捷式開發，提供更高效的資訊服務。從資訊組織轉型到系統架構升轉，導入微服務框架，朝向平台化、模組化與API化發展，並瞄準AI、區塊鏈等新科技的應用，以提升整體業務技術架構的彈性及效率。