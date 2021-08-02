統一超(2912)7-ELEVEN架構雲端餐廳平台，攜手台北W飯店、頌丹樂，集合品牌暢銷美食，並整合國內第三大foodomo外送服務，首創超商串接高端餐飲與外送服務，預計8月底前整體將有超過30種餐點組合可供選擇。

據經濟部最新統計，今年疫情三級警戒期間餐飲業者提供外送或宅配服務占比擴大逾70%，7-ELEVEN也觀察到，即使在降級鬆綁後，消費者倚賴外送藉以滿足更多日常餐食選擇已然成形。

統一超表示，7-ELEVEN社會廚房再進化，為滿足消費者「就近買、安全付、安心吃」三大需求，「就是i美食」以近年興起的雲端廚房為發想概念，聯手高端餐飲與外送服務架構全新「名店就近買 就是i美食」雲端餐廳平台，首次攜手台北W飯店、頌丹樂，集合品牌暢銷美食，並整合國內第三大foodomo外送服務，以「餐點訂閱誌」、「多元組合餐」兩大功能，8月2日起率先上架台北W飯店、頌丹樂兩大品牌，後續將持續引進其他五星級飯店、米其林餐廳，預計8月底前整體將有超過30種餐點組合可供選擇。