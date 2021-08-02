日本資產規模最大的銀行三菱日聯金融集團(MUFG)2日公布最新財報，由於信用貸款相關成本大幅減少，因此，上季淨利年增超過1倍。

持有美國投資銀行摩根士丹利約兩成股份的MUFG，4月至6月的3個月獲利為3,831億日圓，約34.9億美元，而2020年同期則為1,835億日圓。MUFG同時維持，全年可賺8500億日圓的目標值不變，但市場普遍預估值為8590億日圓。

多年來，日本銀行業者一直努力在解決超低利率與人口萎縮問題。在2020年新冠病毒爆發時期，包括MUFG在內的3大銀行業者，共產生高達1.1兆日圓的相關信用貸款成本，年增差不多有一倍之譜。

MUFG上季信貸相關成本僅51億日圓，而2020年同期竟高達1450億日圓。

MUFG並不是唯一受益者，同業三井住友金融集團與瑞穗金融集團，上周財報中，也顯示信貸相關成本下降，自己上季淨利也大增一倍多。

至於主要來自傳統貸款業務的淨利息收入方面，MUFG上季有高達4,969億日圓，年增率為5.9%，因為在疫情時期，大小企業急需營運資金以保現金流。