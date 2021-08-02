成霖(9934)今日舉行股東會，公司墨西哥廠製程優化，營收正逐漸成長，預期今年第3季起將出現獲利，帶動下半年營運可望優於上半年的表現。

成霖在北美市場方面，2021年品牌策略仍將以穩固GERBER品牌在專業衛浴品牌批發市場為主，積極將產品拓展至各大型量販店零售通路，並將加大推動B2C為核心的營銷專案。至於貼牌工事群在歐洲已全面復甦，未來將專注穩固自有品牌Lenz在歐洲的未來發展。

在水龍頭業務方面，成霖指出，市場需求仍十分強勁，在調配供應鏈及產能後，水龍頭出貨時效已漸改善。至於大陸青島與墨西哥工廠正常營運，是在疫情影響全球供應下，少數維持正常營運的業者，因能穩定提供客戶供貨量，競爭率大增，目前墨西哥工廠製程改良提升產能，營收正逐漸成長，預期今年第3季將開始出現獲利。

至於在英國方面，成霖說，去年疫情雖造成PJH公司營運中斷超過2個月，但因提供送貨到府服務，下半年營收年成長14%，稅前淨利更增加超過1倍。成霖指出，PJH去年與主要客戶續簽一分5年的服務合約，對營運增添動能。