世界球后戴資穎昨(1)日在東奧羽球女單金牌戰，不敵大陸選手陳雨菲，以銀牌飲恨，比賽過程中，陳雨菲教練羅毅剛在場外的一個神祕手勢曝光，意外引起眾人討論，連台大醫院婦產科名醫施景中都發文笑稱，「難道他也會唐鳳的拿手絕招『腦波控制』嗎？」

戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績｜中時新聞網

戴資穎昨晚金牌戰，最後以1比2落敗，雖然只拿下銀牌，仍寫下台灣羽球女單奧運最佳成績，而陳雨菲也被稱讚表現不凡，是可敬的對手，不過有網友發現，陳雨菲教練羅毅剛昨晚在場外的一個動作，引起熱議。

陳雨菲(左)1日在羽球女單金牌戰勝出，不過陳雨菲教練場外的一個神祕手勢，意外引起眾人討論。（圖／季志翔攝）

有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO照指出，陳雨菲的教練羅毅剛昨晚在比賽過程中，曾一度將雙手點在兩邊太陽穴上，這動作曝光後，引起眾人討論，網友紛紛回應，「他手在幹嘛？」、「神祕的力量？」、「特異功能？」也有網友認為是因為陳雨菲當時沒把球打過網，讓教練懊惱。

台大醫院婦產科名醫施景中也忍不住在臉書發文笑稱，教練怎麼使出了我們行政院政務委員唐鳳的招牌手勢？開玩笑說難道他也會唐鳳的拿手絕招「腦波控制」嗎？貼文一出讓一堆人笑翻。此外，施景中仍肯定小戴攻擊能力超強，拼勁、體力也略勝一籌，可惜出界球太多。

8歲就開始寫程式的唐鳳，14歲就創業，被稱為「IT大神」，網路上甚至流傳著一個說法，笑稱唐鳳有讀取並控制別人腦波的天賦異稟。