台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

前台北市長郝龍斌、前衛生署長楊志良2日向法院提起訴訟，要求法院暫停衛福部對高端疫苗的EUA（緊急使用授權）。台北市長柯文哲說，到底是什麼狀態下非打高端不可，有人叫他不要再講什麼《少林足球》，但他發現民進黨更會踢《少林足球》（演員謝賢飾演的魔鬼隊老闆強雄：球證旁證加上主辦協辦所有單位，全部都是我的人，怎和我鬥？）

柯文哲說，EUA是緊急狀態下才可使用，緊急狀態是指疫情嚴重且沒疫苗時，現在不是EUA過了就一定要用，政府要說服民眾，這就像備用的糧食，並無不對，「只是說這時候是什麼緊急狀態？你要怎麼跟大家講非打高端不可？」這涉及專業，有人說他是市長，不要再講什麼《少林足球》，但他後來發現民進黨更會踢。

媒體提問，郝、楊若告成功，法院停止高端EUA，那蔡英文總統打的高端是否是法院認證不能打的疫苗？柯說，但法院也沒禁止她不能打啊，她要拿什麼抽在她自己身上，也沒人能禁止。